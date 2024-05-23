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Кривбасс разрешил сыграть против себя арендованным игрокам Миная

Премьер-лига

Криворожский клуб принял решение об арендованных

Кривбасс разрешил сыграть против себя арендованным игрокам Миная

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Как известно, в договорах об аренде того или иного игрока есть пункт, запрещающий участвовать в матче против владеющего на него правами клуба. Подобная ситуация возникла перед заключительным, 30-м туром чемпионата, в котором в Кривом Роге сойдутся "Кривбасс" и "Минай".

В составе закарпатской команды сейчас играют двое арендованных у криворожского клуба футболистов – полузащитник Владислав Семотюк и нападающий Денис Устименко.

Как сообщает Sport.ua, накануне "Минай" получил официальное подтверждение от "Кривбасса", что криворожский клуб не отрицает обоим игрокам участвовать в субботнем поединке. Возможность закарпатцам использовать их в матче предоставляется бесплатно.

В осенней части нынешнего сезона Семотюк и Устименко провели в составе "Кривбасса" 4 и 5 неполных матчей соответственно. Весенний отрезок чемпионата оба проводят в форме закарпатского клуба, где являются основными игроками.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Денис Устименко Владислав Семотюк
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
23.05.2024 в 12:23
Минайцы, намёк поняли? А для особо тупых сообщу, вы в переходных. Возрадуйтесь. Да, кстати, не забудьте победить, а то как-то нехорошо получится...
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
23.05.2024 в 12:23
Минайцы, намёк поняли? А для особо тупых сообщу, вы в переходных. Возрадуйтесь. Да, кстати, не забудьте победить, а то как-то нехорошо получится...
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0
0
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 10:13
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово , а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов! Максимальный репост по всему миру срочно!
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