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Кривбасс разрешил сыграть против себя арендованным игрокам Миная
Криворожский клуб принял решение об арендованных
Фото: fckryvbas.com
Как известно, в договорах об аренде того или иного игрока есть пункт, запрещающий участвовать в матче против владеющего на него правами клуба. Подобная ситуация возникла перед заключительным, 30-м туром чемпионата, в котором в Кривом Роге сойдутся "Кривбасс" и "Минай".
В составе закарпатской команды сейчас играют двое арендованных у криворожского клуба футболистов – полузащитник Владислав Семотюк и нападающий Денис Устименко.
Как сообщает Sport.ua, накануне "Минай" получил официальное подтверждение от "Кривбасса", что криворожский клуб не отрицает обоим игрокам участвовать в субботнем поединке. Возможность закарпатцам использовать их в матче предоставляется бесплатно.
В осенней части нынешнего сезона Семотюк и Устименко провели в составе "Кривбасса" 4 и 5 неполных матчей соответственно. Весенний отрезок чемпионата оба проводят в форме закарпатского клуба, где являются основными игроками.
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