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Директор Академии Шахтера: Инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями Суркиса

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Донецкий клуб подал документы в КДК УАФ

Директор Академии Шахтера: Инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями Суркиса

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Директор Академии "Шахтера" Александр Алексеев прокомментировал конфликт после матча юношеского чемпионата Украины между "горняками" U-19 и "Динамо" U-19 (1:2).

- Александр, в украинских футбольных медиа бурную дискуссию вызвали события, происходившие после матча юношеских команд "Шахтера" и "Динамо", который был сыгран 10 мая на поле Академии "горняков" в Счастливом. Как бы вы могли прокомментировать ситуацию?

- В целом стоит отметить, что инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями голкипера "Динамо" U-19 В. Суркиса, который сразу после свистка целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками "Шахтера" и начал употреблять нецензурные выражения и оскорблять наших футболистов, что подтверждается видеозаписью. Наш клуб уже опубликовал это видео на официальной странице Академии "Шахтера" в Instagram.

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Кроме этого на протяжении всего матча болельщики "Динамо", присутствие которых консолидировано обеспечил ФК "Динамо" без предварительного согласования с нашим клубом, выкрикивали нецензурные высказывания в адрес нашего клуба и футболистов. Общая ситуация со скандированием повысила эмоциональный фон и напряженность среди футболистов обеих команд.

Со своей стороны ФК "Шахтер" принял все объективно необходимые меры безопасности, включая присутствие полиции и охраны, которые фактически и обеспечили безопасность и предотвратили массовые беспорядки на поле.

ФК "Шахтер" предоставил свои объяснения, фото и видеоматериалы Комитету по этике и честной игре УАФ с целью полного, всестороннего и объективного расследования событий, имевших место на матче. Отдельные объяснения будут предоставлены КДК УАФ в рамках дисциплинарного производства.

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Также ФК "Шахтер" предоставил Комитету по этике и честной игре УАФ доказательства избиения нашего футболиста игроком ФК "Динамо" и обратился с требованием провести отдельное расследование по этому вопиющему эпизоду неподобающего поведения, - сказал Алексеев.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо U19 (Киев) Шахтер U19 (Донецк) Александр Алексеев
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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