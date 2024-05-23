Украинец Днепра-1 попал в сферу интересов Брентфорда - Источник

Нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда может покинуть команду. Как сообщает Telegram-канал "Камон, Плей!", игроком интересуются несколько клубов.

По информации источника, первый - это "Брентфорд", которому понравилось сотрудничество с днепрянами, как пример - Егор Ярмолюк. Если стороны договорятся, то сначала Кивинда поедет на просмотр, и если понравится, то будет играть за "Брентфорд" Б.

Второй вариант - это клуб из МЛС "Шарлотт", который зимой уже выходил с предложением на клуб, однако тогда спортклубовцы отказали, потому что цели и задачи были максимальные, и никто не думал продавать талантов.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний Кивинда сыграл в 12 матчах, проведя в общей сложности 388 минут. Результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.