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Форвард Динамо стал лучшим украинским футболистом до 19-ти лет

Премьер-лига

Итоги апреля

Форвард Динамо стал лучшим украинским футболистом до 19-ти лет

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Проект "Золотой Талант" сформировал рейтинг лучших украинских футболистов 2005-2007 годов рождения по итогам апреля.

Рейтинг возглавил центрфорвард "Динамо" Матвей Пономаренко, набрав 171 балл. Второе место занял еще один динамовец - центрбек киевского клуба Тарас Михавко. К слову, именно Михавко был признан лучшим в марте, а Пономаренко тогда занял второе место.

В пятерку лучших по итогам апреля также вошли: нападающий Рамик Гаджиев ("Динамо"), полузащитник Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд) и хавбек Дмитрия Годя ("Верес").

Напомним, в опросе проекта "Золотой Талант" участвуют тренеры, известные в прошлом футболисты и журналисты, которые разбираются в тематике.

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Источник:
Золотий Талант
Опубликовал: Алина Ерофеева
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