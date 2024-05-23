Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться

После победы "Аталанты" в финале Лиги Европы 2023/24 изменилась стартовая позиция киевского "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Сейчас киевляне – вне посева, в списке их потенциальных соперников – три команды с более высоким личным рейтингом.

Потенциальные соперники "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:

"Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия), вице-чемпион Турции ("Фенербахе" или "Галатасарай").

Потенциальные соперники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов зависят от того, кто будет соперником во втором раунде. В третьем круге отбора "Динамо" может сыграть как с сеяной командой ("Бенфика", "Рейнджерс", "Славия", "Зальцбург"), так и с не сеяной ("Лилль", „Твенте“, вице-чемпион Турции, вице-чемпион Бельгии)

В случае поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" перейдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где будет сеяным. Потенциальные соперники по состоянию на сейчас:

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Генк" (Бельгия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Риека" (Хорватия), "Трабзонспор" (Турция), "Лугано" (Швейцария) (или побежденная им команда во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов).

В случае победы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет переход в раунд плей-офф, где "Динамо" также будет в посеве. Потенциальные соперники по состоянию на сейчас:

"Бешикташ" (Турция), ХИК (Финляндия), "Флора" (Эстония), FCSB (Румыния), КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "Серветт" (Швейцария), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Пюник" (Армения), "Харт"» (Шотландия), "Бачка-Топола" (Сербия).

В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет переход в раунд плей-офф Лиги конференций, где "Динамо" также будет в посеве. Потенциальные соперники по состоянию на сейчас:

"Омония" (Кипр), "Жальгирис" (Литва), "Трабзонспор" (Турция), "Витория" Гимарайнш (Португалия), "Астана" (Казахстан), "Рига" (Латвия), "Олимпия" (Словения), АЕК (Афины, Греция), "Нефтчи" (Азербайджан), "Линфилд" (Северная Ирландия), КуПС (Финляндия), "Серкль Брюгге" (Бельгия), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Марибор" (Словения), "Хайдук" (Хорватия), "Арис" (Греция), "Брейдаблик" (Исландия), "Лугано" (Швейцария).

Для выхода в групповой этап любого из турниров "Динамо" нужно пройти одного соперника из трех.

Статус киевлян во втором раунде квалификации Лиги чемпионов еще может измениться с не сеяного на сеяного. Для этого нужно, чтобы "Аталанта" в Серии А финишировала в топ-4. Тогда соперником во втором раунде квалификации Лиги чемпионов будет "Партизан" (Сербия) или "Лугано" (Швейцария).