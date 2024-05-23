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Заря определилась с местом подготовки к новому сезону
Луганчане планируют поехать за границу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Футболисты "Зари" сразу после поединка 30-го тура чемпионата УПЛ с "Колосом" уйдут в отпуск, пишет Sport.ua.
23 июня подопечные Юрия Коваля пройдут детальный медосмотр, а 25 июня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону - в Словению.
По информации источника, луганчане планируют сыграть на балканском сборе 6 контрольных матчей.
Сейчас "Заря" занимает 9-е место в чемпионате УПЛ, имея в своем активе 32 очка.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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