Приоритет продолжения карьеры для одного из лидеров Днепра-1 – зарубежные клубы

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов летом покинет команду.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, приоритетом продолжения карьеры для форварда являются зарубежные клубы. Филиппов хочет играть за границей, чтобы быть ближе к своей семье, которая сейчас находится не в Украине.

Варианты с продолжением карьеры в УПЛ Филиппов будет рассматривать только в случае, если не будет конкретных предложений из-за рубежа.

Отметим, что ранее СМИ писали об интересе к Филиппову со стороны львовских "Карпат", которые в следующем сезоне сыграют в УПЛ. В этом футбольном году Александр Филиппов провел за "Днепр-1" 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Контракт Александра Филиппова с "Днепром-1" действует до 30-го июня 2024-го года.