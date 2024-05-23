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Приоритет продолжения карьеры для одного из лидеров Днепра-1 – зарубежные клубы
УПЛ будет рассматриваться как вариант только в случае отсутствия предложений из-за границы
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов летом покинет команду.
Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, приоритетом продолжения карьеры для форварда являются зарубежные клубы. Филиппов хочет играть за границей, чтобы быть ближе к своей семье, которая сейчас находится не в Украине.
Варианты с продолжением карьеры в УПЛ Филиппов будет рассматривать только в случае, если не будет конкретных предложений из-за рубежа.
Отметим, что ранее СМИ писали об интересе к Филиппову со стороны львовских "Карпат", которые в следующем сезоне сыграют в УПЛ. В этом футбольном году Александр Филиппов провел за "Днепр-1" 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.
Контракт Александра Филиппова с "Днепром-1" действует до 30-го июня 2024-го года.
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