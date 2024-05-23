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Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук

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С Одессой тренера связывает немало

Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

За несколько последних месяцев различные СМИ сватают нынешнего главного тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука в команды УПЛ - "Колос" и "ЛНЗ". Но если клуб из Ковалевки уже опроверг эту информацию, лишним доказательством чего является утверждение в качестве главного тренера экс-исполняющего его обязанности Александра Поздеева, то черкасский этого еще не сделал.

А между тем по информации Sport.ua, покидать такой футбольный город, как Одесса, в котором есть брендовый клуб "Черноморец", 59-летний специалист не спешит. Опытный тренер полон оптимизма относительно будущего одесского клуба, в котором в общей сложности работает уже шесть с половиной лет.

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С Одессой Романа Григорчука связывает немало. В этом городе у него не только любимая работа, но и семья, собственный дом и симпатии болельщиков. К тому же, в последнее время тренер уделяет внимание воспитанию сына Тимерлана, которого хочет видеть продолжателем своих футбольных традиций.

Этой весной владелец житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич называл фамилию Григорчука в списке возможных кандидатов на роль главного тренера, однако дальше слов дело так и не продвинулось.

В профессиональной тренерской карьере Григорчука кроме "Черноморца" было шесть клубов – латвийские "Динабург", "Вентспилс", запорожский "Металлург", азербайджанская "Габала", казахстанская "Астана" и белорусский "Шахтер" из Солигорска. Его контракт с одесситами истекает 30 июня 2024 года.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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