Грисьо сыграл 100 матчей в УПЛ

В Полтаве матч 29-го тура УПЛ "Ворскла" - "Оболонь" стал для 28-летнего полузащитника киевского клуба Максима Грися юбилейным, 100-м, проведенным в УПЛ.

В составе "Карпат" Грисьо отыграл 28 игр, "Львова" - 60, "Черноморца" - 1 и "Оболони" - 11. Дебютировал Максим Грисьо в Чемпионатах Украины 23 июля 2016 года в составе "Карпат" в гостевом матче против каменской "Стали" (3:0). В активе Грися 4 гола в УПЛ.