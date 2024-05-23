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Грисьо сыграл 100 матчей в УПЛ

Премьер-лига

Хавбек "Оболони" отметил юбилей в матче с "Ворсклой"

Грисьо сыграл 100 матчей в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В Полтаве матч 29-го тура УПЛ "Ворскла" - "Оболонь" стал для 28-летнего полузащитника киевского клуба Максима Грися юбилейным, 100-м, проведенным в УПЛ.

В составе "Карпат" Грисьо отыграл 28 игр, "Львова" - 60, "Черноморца" - 1 и "Оболони" - 11. Дебютировал Максим Грисьо в Чемпионатах Украины 23 июля 2016 года в составе "Карпат" в гостевом матче против каменской "Стали" (3:0). В активе Грися 4 гола в УПЛ.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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