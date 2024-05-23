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Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
Добровольно отказались от одного выходного перед решающим матчем
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Одним из факторов успешной игры "Миная" в весенней части чемпионата есть дружеская атмосфера и доверительные отношения между тренерским штабом и футболистами. Главный тренер закарпатской команды Желько Любенович положил начало поощрительной традиции, которая действует после победных матчей. После выигрыша у одесского "Черноморца" команда получила не один, а сразу два выходных. Это было и после победы в Полтаве, где в драматическом поединке "Минай" одолел "Ворсклу".
Когда же была добыта очередная "виктория" - в прошлом, 29 туре, Премьер-лиги над коваливским "Колосом" (3:2), футболисты впервые выразили коллективное несогласие с Любеновичем. После того, как сербский специалист решил традиционно наградить подопечных за волевую победу двумя выходными, команда отклонила предложение. "Тренер, нам достаточно только одного выходного, – сказали футболисты. – Неиспользованный день лучше потратим на подготовку к решающей игре с "Кривбассом".
Желько Любенович охотно поддержал добровольную инициативу руководимого им коллектива – и уже во вторник "Минай" продолжил работу.
На сегодняшний день закарпатская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. Столько же у ровенского "Вереса", расположившегося одной ступенькой выше. 26 пунктов у киевской "Оболони", занимающей 13-ю позицию.
Напомним, две последние команды по итогам чемпионата покидают УПЛ, а финиширующие на 13-м и 14-м местах будут играть переходные матчи с командами первой лиги, занявшие 3-ю и 4-ю строчки.
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