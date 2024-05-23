Пономарев: Каждый в Рухе понимает значение предстоящего матча с Динамо

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к заключительному туру УПЛ против "Динамо".

"Несмотря на то, что "Рух" будет играть против одного из флагманов украинского футбола, команда готовится в обычном режиме. Конечно, нас ждет очень серьезная игра и турнирное положение тоже добавляет ответственности. Впрочем, мы постараемся играть в свой привычный футбол и не отходить от своих игровых принципов. Команда будет играть на победу, как и в каждом матче до этого, ведь "Рух" хочет получить положительный результат и сделает все от себя зависящее, чтобы получить его.

Наши футболисты в течение сезона показали качественный рост и прогресс. Они доказали, что могут бороться за самые высокие места в чемпионате Украины и при этом демонстрировать интересную игру. Каждый из наших ребят понимает значение предстоящего матча с "Динамо" и они готовы отдать в субботу все силы ради положительного результата.

Пожалуй, это один из самых интересных чемпионатов за последнее время, ведь мы видим, какая интересная борьба за еврокубковые места и за выживание, а также долго продолжалась борьба за чемпионство - почти до последних туров. Болельщикам очень интересно наблюдать за такими матчами и интригой.

Если будет такая конкуренция, то чемпионат Украины будет только прогрессировать и футболисты будут лучше и быстрее развиваться. Много игрового времени получает молодежь и со временем эти игроки получат необходимый опыт и будут расти как профессиональные футболисты, что является очень полезным для украинского футбола", - сказал Пономарев.

Матч "Рух" - "Динамо" состоится 25 апреля и начнется в 15:30.