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Пономарев: Каждый в Рухе понимает значение предстоящего матча с Динамо
Львовяне готовятся к заключительному матчу сезона
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к заключительному туру УПЛ против "Динамо".
"Несмотря на то, что "Рух" будет играть против одного из флагманов украинского футбола, команда готовится в обычном режиме. Конечно, нас ждет очень серьезная игра и турнирное положение тоже добавляет ответственности. Впрочем, мы постараемся играть в свой привычный футбол и не отходить от своих игровых принципов. Команда будет играть на победу, как и в каждом матче до этого, ведь "Рух" хочет получить положительный результат и сделает все от себя зависящее, чтобы получить его.
Наши футболисты в течение сезона показали качественный рост и прогресс. Они доказали, что могут бороться за самые высокие места в чемпионате Украины и при этом демонстрировать интересную игру. Каждый из наших ребят понимает значение предстоящего матча с "Динамо" и они готовы отдать в субботу все силы ради положительного результата.
Пожалуй, это один из самых интересных чемпионатов за последнее время, ведь мы видим, какая интересная борьба за еврокубковые места и за выживание, а также долго продолжалась борьба за чемпионство - почти до последних туров. Болельщикам очень интересно наблюдать за такими матчами и интригой.
Если будет такая конкуренция, то чемпионат Украины будет только прогрессировать и футболисты будут лучше и быстрее развиваться. Много игрового времени получает молодежь и со временем эти игроки получат необходимый опыт и будут расти как профессиональные футболисты, что является очень полезным для украинского футбола", - сказал Пономарев.
Матч "Рух" - "Динамо" состоится 25 апреля и начнется в 15:30.
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