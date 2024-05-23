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Металлист 1925 - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Металлист 1925 - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Последний матч регулярной части чемпионата для обеих команд. Подчеркиваем, регулярной – ведь обе еще могут оказаться в переходных матчах. Для "Металлиста 1925" это было бы за счастье, для "Вереса" – это программа и максимум, и минимум одновременно.

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Решающая игра. И она будет очень интересной. Несмотря на то, что харьковчане и ровенчане имеют статус аутсайдеров УПЛ, оба коллектива показали, что умеют играть в футбол. Чего хотя бы стоит гол Дахновского в прошлом туре, или спасение "Металлиста 1925" в лице Ари Моуры... Уверены, интересно будет и в 30-м туре.

Матч 30-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Верес" состоится в субботу, 25-го мая 2024-го года, в 15:30. Игру покажет УПЛ ТВ – один из сабканалов видеоплатформы. Искать трансляцию нужно на ОТТ-платформах и в приложениях Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, Omega TV, Volia, sweet.tv и др.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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