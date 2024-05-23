Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду

32-летний нападающий Руслан Степанюк покинул "Ворсклу", утверждает Sport-express.ua.

Вчера он попрощался с командой. Согласно данным источника, опытный игрок уже имеет предложение от "Металлиста 1925". Контракт Степанюка с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В феврале была информация, что Степанюк может стать игроком "Вереса".

Руслан Степанюк защищал цвета "зелено-белых" с января 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 4 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ворсклы" в сезоне-2023/24.