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Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду
Форвард имеет предложение от другого клуба УПЛ
Фото: ФК Ворскла
32-летний нападающий Руслан Степанюк покинул "Ворсклу", утверждает Sport-express.ua.
Вчера он попрощался с командой. Согласно данным источника, опытный игрок уже имеет предложение от "Металлиста 1925". Контракт Степанюка с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2024 года.
В феврале была информация, что Степанюк может стать игроком "Вереса".
Руслан Степанюк защищал цвета "зелено-белых" с января 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 4 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ворсклы" в сезоне-2023/24.
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