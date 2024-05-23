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Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду

Премьер-лига

Форвард имеет предложение от другого клуба УПЛ

Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

32-летний нападающий Руслан Степанюк покинул "Ворсклу", утверждает Sport-express.ua.

Вчера он попрощался с командой. Согласно данным источника, опытный игрок уже имеет предложение от "Металлиста 1925". Контракт Степанюка с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В феврале была информация, что Степанюк может стать игроком "Вереса".

Руслан Степанюк защищал цвета "зелено-белых" с января 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 4 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ворсклы" в сезоне-2023/24.

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Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
23.05.2024 в 14:47
Хоче в 1й лізі пограти?Там немає броні
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
23.05.2024 в 14:47
Хоче в 1й лізі пограти?Там немає броні
Ответить
0
0

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