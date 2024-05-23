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Кривбасс - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Кривбасс - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Кривбассу" уже абсолютно ничего в этом чемпионате не нужно – турнирное положение криворожской команды не изменится ни при каких обстоятельствах. А вот "Минай" должен брать очки.

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Поражение – прямой вылет; ничья или победа – шансы зацепиться за место в зоне переходных матчей. Одним словом, "Минаю" в своем матче нужно набрать больше очков, чем "Верес" наберет в своем. Интересная интрига.

Матч 30-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Минай" состоится в субботу, 25-го мая 2024-го года, в 15:30. Игру покажет УПЛ ТВ – один из сабканалов видеоплатформы. Искать трансляцию нужно на ОТТ-платформах и в приложениях Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, Omega TV, Volia, sweet.tv и др.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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