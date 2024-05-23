Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Кривбассу" уже абсолютно ничего в этом чемпионате не нужно – турнирное положение криворожской команды не изменится ни при каких обстоятельствах. А вот "Минай" должен брать очки.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Поражение – прямой вылет; ничья или победа – шансы зацепиться за место в зоне переходных матчей. Одним словом, "Минаю" в своем матче нужно набрать больше очков, чем "Верес" наберет в своем. Интересная интрига.
Матч 30-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Минай" состоится в субботу, 25-го мая 2024-го года, в 15:30. Игру покажет УПЛ ТВ – один из сабканалов видеоплатформы. Искать трансляцию нужно на ОТТ-платформах и в приложениях Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, Omega TV, Volia, sweet.tv и др.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Экс-игрок Барселоны Линекер: Алонсо - аут
- Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО