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ЛНЗ - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Ворскла"

Новина українською

Первый матч последнего тура текущей кампании. Черкасский ЛНЗ на своем поле сыграет против полтавской "Ворсклы". Предыдущий матч между этими коллективами в первом круге УПЛ закончился нулевой ничьей.

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По сути, это поединок за отстаивание статуса. Обе команды являются середняками и соседями по таблице, и уже не решают никаких турнирных задач.

Матч 30-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 ЛНЗ - "Ворскла" состоится в пятницу, 24-го мая 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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