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ЛНЗ - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Ворскла"
Первый матч последнего тура текущей кампании. Черкасский ЛНЗ на своем поле сыграет против полтавской "Ворсклы". Предыдущий матч между этими коллективами в первом круге УПЛ закончился нулевой ничьей.
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По сути, это поединок за отстаивание статуса. Обе команды являются середняками и соседями по таблице, и уже не решают никаких турнирных задач.
Матч 30-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 ЛНЗ - "Ворскла" состоится в пятницу, 24-го мая 2024-го года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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