Двое игроков летом уйдут из Кривбасса

Два футболиста "Кривбасса" покинут команду летом после трех сезонов в клубе. Речь идет о центральном нападающем Романе Дебелко и полузащитнике Никите Татаркове, сообщает сайт "Український футбол".

По информации источника, они не будут продлевать контракт с клубом.

Татарков отыграл в этом сезоне 17 матчей за "Кривбасса", в которых сумел отметиться одной голевой передачей. Дебелко провел за криворожскую команду 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, "Кривбасс" досрочно гарантировал себе третье место в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.