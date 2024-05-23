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Двое игроков летом уйдут из Кривбасса

Премьер-лига

Нападающий и полузащитник

Двое игроков летом уйдут из Кривбасса

upl.ua

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Два футболиста "Кривбасса" покинут команду летом после трех сезонов в клубе. Речь идет о центральном нападающем Романе Дебелко и полузащитнике Никите Татаркове, сообщает сайт "Український футбол".

По информации источника, они не будут продлевать контракт с клубом.

Татарков отыграл в этом сезоне 17 матчей за "Кривбасса", в которых сумел отметиться одной голевой передачей. Дебелко провел за криворожскую команду 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Напомним, "Кривбасс" досрочно гарантировал себе третье место в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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