Шахтер подпишет защитника из системы Баварии

Украинский защитник юношеской команды "Баварии" 17-летний Дмитрий Стрильчук продолжит карьеру в " Шахтере ".

Как сообщает Sport.ua, мюнхенцы решили не продолжать сотрудничество с украинским игроком, и он в новом сезоне будет выступать за команду "Шахтер" U-19.

В системе немецкого гранда украинский легионер провел в этом сезоне 11 поединков, сыграв 290 минут.

Стрильчук является воспитанником волынского футбола. До войны находился в системе "Шахтера" откуда вместе с Богданом Оличенко перешел в "Баварию". Дмитрий играет на позиции левого защитника.

Также Стрильчук является основным левым защитником юношеской сборной Украины U-17.