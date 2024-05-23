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Шахтер подпишет защитника из системы Баварии

Премьер-лига

Дмитрий Стрильчук возвращается в Украину

Шахтер подпишет защитника из системы Баварии

uaf.ua

Новина українською

Украинский защитник юношеской команды "Баварии" 17-летний Дмитрий Стрильчук продолжит карьеру в "Шахтере".

Как сообщает Sport.ua, мюнхенцы решили не продолжать сотрудничество с украинским игроком, и он в новом сезоне будет выступать за команду "Шахтер" U-19.

В системе немецкого гранда украинский легионер провел в этом сезоне 11 поединков, сыграв 290 минут.

Стрильчук является воспитанником волынского футбола. До войны находился в системе "Шахтера" откуда вместе с Богданом Оличенко перешел в "Баварию". Дмитрий играет на позиции левого защитника.

Также Стрильчук является основным левым защитником юношеской сборной Украины U-17.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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