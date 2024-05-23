Таллес: Матч против Динамо может стать историческим для Руха

Полузащитник " Руха " Теллес Бренер поделился мыслями о субботнем поединке 30-го тура УПЛ с "Динамо".

"Рух" очень мотивирован. Впереди у нас заключительный матч в сезоне против одного из грандов украинского футбола. Я думаю, что игра с "Динамо" – самая важная в этом сезоне и может стать исторической для всего клуба.

Это будет напряженный и интересный поединок против сильного оппонента. В то же время каждый в "Рухе" верит, что нам по силам получить положительный результат и войти в клубную историю – впервые выйти в еврокубки", - рассказал Таллес.