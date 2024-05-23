Герреро не покинет Зарю летом, но пропустит начало предсезонного сбора

Лидер атак " Зари ", панамский форвард Эдуардо Герреро, в следующем сезоне продолжит выступать за луганскую команду, Sport.ua.

Несмотря на 9 забитых голов в сезоне, "Заря" не получала заманчивых предложений по игроку, который останется в луганской команде и на следующий сезон.

На днях Герреро получил вызов в сборную Панамы, которая в конце июня проведет поединки в Копа Америка и поэтому пропустит начало этапа подготовки луганчан к новому сезону, который будет проходить в Словении.

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Также сообщается, что точно покинут команду Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный, у которых 30 июня 2024 года заканчиваются контракты с луганчанами, и которые собираются трудоустроиться в других командах.

Напомним, что "Заря" за тур до конца чемпионата занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.