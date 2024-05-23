Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герреро не покинет Зарю летом, но пропустит начало предсезонного сбора
Форвард поедет в сборную Панамы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Лидер атак "
Несмотря на 9 забитых голов в сезоне, "Заря" не получала заманчивых предложений по игроку, который останется в луганской команде и на следующий сезон.
На днях Герреро получил вызов в сборную Панамы, которая в конце июня проведет поединки в Копа Америка и поэтому пропустит начало этапа подготовки луганчан к новому сезону, который будет проходить в Словении.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также сообщается, что точно покинут команду Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный, у которых 30 июня 2024 года заканчиваются контракты с луганчанами, и которые собираются трудоустроиться в других командах.
Напомним, что "Заря" за тур до конца чемпионата занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.
Популярное сейчас
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Максимов: 70% игроков Днепра-1 уже договорились с другими командами
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО