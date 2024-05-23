Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия попрощалась с эквадорским полузащитником
Хулио Мадисон так и не провел за горожан ни одного матча
fco.com.ua
"
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Мадисон перешел в "Александрию" в январе текущего года, однако за полсезона так ни разу и не появился на поле в официальном матче.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:30
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Максимов: 70% игроков Днепра-1 уже договорились с другими командами
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 3