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Александрия попрощалась с эквадорским полузащитником

Премьер-лига
Обновлено

Хулио Мадисон так и не провел за горожан ни одного матча

Александрия попрощалась с эквадорским полузащитником

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" официально объявила о прекращении сотрудничества с 26-леним эквадорским полузащитником Хулио Мадисоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мадисон перешел в "Александрию" в январе текущего года, однако за полсезона так ни разу и не появился на поле в официальном матче.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:30
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
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Комментарии 3
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:30
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
0
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:30
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
0
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:30
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
0

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