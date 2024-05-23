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Пушич: Я слышал, что меня сватают в Фейеноорд. В футболе нет ничего невозможного

Премьер-лига
Обновлено

Возможно, но в будущем

Пушич: Я слышал, что меня сватают в Фейеноорд. В футболе нет ничего невозможного

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич отреагировал на слухи о том, что он может заменить Арне Слота на посту коуча "Фейеноорда".

"Мы выиграли семнадцать из восемнадцати последних матчей в чемпионате. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую благодарность.

Да, я слышал, что меня сватают в "Фейеноорд" и мне было приятно это слышать… В футболе нет ничего невозможного", – сказал Пушич.

Впрочем, также тренер добавил, что сейчас сконцентрирован на работе в "Шахтере" и намерен доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2026 года, до конца.

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Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Марино Пушич
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
23.05.2024 в 21:07
Судя по словам, он не против вернуться в Фейенорд
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
23.05.2024 в 21:07
Судя по словам, он не против вернуться в Фейенорд
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scorpius (Ck)
23.05.2024 в 21:10
Специально для тебя написано, что намерен доработать до 2026-го))
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aleks68
23.05.2024 в 22:06
не надейся осёл
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