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Пушич: Я слышал, что меня сватают в Фейеноорд. В футболе нет ничего невозможного
Возможно, но в будущем
shakhtar.com
Главный тренер "
"Мы выиграли семнадцать из восемнадцати последних матчей в чемпионате. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую благодарность.
Да, я слышал, что меня сватают в "Фейеноорд" и мне было приятно это слышать… В футболе нет ничего невозможного", – сказал Пушич.
Впрочем, также тренер добавил, что сейчас сконцентрирован на работе в "Шахтере" и намерен доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2026 года, до конца.
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