Пушич: Я слышал, что меня сватают в Фейеноорд. В футболе нет ничего невозможного

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич отреагировал на слухи о том, что он может заменить Арне Слота на посту коуча "Фейеноорда".

"Мы выиграли семнадцать из восемнадцати последних матчей в чемпионате. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую благодарность. Да, я слышал, что меня сватают в "Фейеноорд" и мне было приятно это слышать… В футболе нет ничего невозможного", – сказал Пушич.

Впрочем, также тренер добавил, что сейчас сконцентрирован на работе в "Шахтере" и намерен доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2026 года, до конца.