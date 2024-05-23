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Заря предложила улучшенные новые контракты двум опытным футболистам
Речь о Богдане Бутко и Вячеславе Чурко
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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Как сообщает ТаТоТаке, предложения продлить соглашения на улучшенніх условиях получили 33-летний Богдан Бутко и 31-летний Вячеслав Чурко.
Напомним, что оба игрока в марте бойкотировали матч с киевским "Динамо" из-за невыплаты премиальных, из-за чего появились слухи о переводе их в дубль луганского клуба.
Бутко провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых сделал две результативные передачи. На счету Чурко 24 поединка и три ассиста.
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