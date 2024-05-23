Заря предложила улучшенные новые контракты двум опытным футболистам

" Заря " ведет переговоры о продлении контрактов с двумя опытными игроками команды, их соглашения с клубом истекают в конце июня.

Как сообщает ТаТоТаке, предложения продлить соглашения на улучшенніх условиях получили 33-летний Богдан Бутко и 31-летний Вячеслав Чурко.

Напомним, что оба игрока в марте бойкотировали матч с киевским "Динамо" из-за невыплаты премиальных, из-за чего появились слухи о переводе их в дубль луганского клуба.

Бутко провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых сделал две результативные передачи. На счету Чурко 24 поединка и три ассиста.