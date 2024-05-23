Александрия предпринимает попытки заманить на пост спортдиректора Юрия Габовду

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда входит в сферу интересов двух других украинских клубов – "Александрии" и "Карпат". Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, для "Александрии" Габовда является приоритетным вариантом и "горожане" даже готовы перебить предложение "Карпат", если такое последует.

Впрочем, в "Александрии" пока что все отрицают. Исполнительный директор клуба Дмитрий Китаев в комментарии Sport-Express.ua сказал, что впервые слышат о таком варианте.

А вот сам Юрий Габовда заявил, что не нужно бежать впереди паровоза.

"Александрия"? Я сейчас не хочу ничего комментировать. Всему свое время", – сказал Габовда.

Напомним, что должность спортивного директора в "Александрии" недавно оказалась вакантной после того, как Александр Марков покинул клуб, и по слухам, перейдет на работу в "Карпаты".