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Александрия предпринимает попытки заманить на пост спортдиректора Юрия Габовду

Премьер-лига
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Хотя в клубе пока что все отрицают

Александрия предпринимает попытки заманить на пост спортдиректора Юрия Габовду

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда входит в сферу интересов двух других украинских клубов – "Александрии" и "Карпат". Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

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По данным источника, для "Александрии" Габовда является приоритетным вариантом и "горожане" даже готовы перебить предложение "Карпат", если такое последует.

Впрочем, в "Александрии" пока что все отрицают. Исполнительный директор клуба Дмитрий Китаев в комментарии Sport-Express.ua сказал, что впервые слышат о таком варианте.

А вот сам Юрий Габовда заявил, что не нужно бежать впереди паровоза.

"Александрия"? Я сейчас не хочу ничего комментировать. Всему свое время", – сказал Габовда.

Напомним, что должность спортивного директора в "Александрии" недавно оказалась вакантной после того, как Александр Марков покинул клуб, и по слухам, перейдет на работу в "Карпаты".

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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