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Александрия предпринимает попытки заманить на пост спортдиректора Юрия Габовду
Хотя в клубе пока что все отрицают
Фото: НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда входит в сферу интересов двух других украинских клубов – "Александрии" и "Карпат". Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, для "Александрии" Габовда является приоритетным вариантом и "горожане" даже готовы перебить предложение "Карпат", если такое последует.
Впрочем, в "Александрии" пока что все отрицают. Исполнительный директор клуба Дмитрий Китаев в комментарии Sport-Express.ua сказал, что впервые слышат о таком варианте.
А вот сам Юрий Габовда заявил, что не нужно бежать впереди паровоза.
"Александрия"? Я сейчас не хочу ничего комментировать. Всему свое время", – сказал Габовда.
Напомним, что должность спортивного директора в "Александрии" недавно оказалась вакантной после того, как Александр Марков покинул клуб, и по слухам, перейдет на работу в "Карпаты".
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