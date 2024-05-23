Черноморец провел внутренний спарринг: победила основная команда

Одесский "Черноморец" сыграл очередной тренировочный матч на собственной учебно-тренировочной базе в Совиньоне. В этот раз в роли спарринг-партнера команды Романа Григорчука выступили резервисты – "Черноморец" (U-19).

Главные события в этом матче произошли в течение первого тайма. Счет открыл нигерийский нападающий старшего по рангу соперника Самсон Иеде, а затем команды обменялись голами: в составе подопечных Анатолия Диденко из U-19 отличился Александр Ратушняк, а у главной команды Александр Пшеничнюк.

Во втором тайме мячи не были забиты, в итоге счет 2:1 в пользу "Черноморца".

До этого главными спарринг-партнерами "моряков" попеременно были местные команды – второлиговый "Реал Фарма" и любительские "Титан" и "Южная Пальмира".