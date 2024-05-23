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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ

ФК Динамо

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 30-го чемпионата Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

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Чемпион известен, серебряный и бронзовый призеры тоже, а вот с четвертым местом еще не все понятно, там будет либо "Днепр-1", либо "Рух". Львовскому клубу нужен положительный результат в матче с "Динамо", чтобы обойти команду с берегов Днепра. Обратите внимание, что много поединков стартует в рамках одного и того же временного слота. Но с нашим мультифидом "клацать" не придется. В нашей трансляции мы сделаем акцент на матче "Рух" – "Динамо", а также параллельно будем сообщать результаты других поединков.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 мая – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Динамо (Киев) УПЛ Рух (Львов) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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