Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 30-го чемпионата Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

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Чемпион известен, серебряный и бронзовый призеры тоже, а вот с четвертым местом еще не все понятно, там будет либо "Днепр-1", либо "Рух". Львовскому клубу нужен положительный результат в матче с "Динамо", чтобы обойти команду с берегов Днепра. Обратите внимание, что много поединков стартует в рамках одного и того же временного слота. Но с нашим мультифидом "клацать" не придется. В нашей трансляции мы сделаем акцент на матче "Рух" – "Динамо", а также параллельно будем сообщать результаты других поединков.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 мая – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев