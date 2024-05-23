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Ворскла официально объявила об уходе Степанюка

Премьер-лига

Форвард хочет новых вызовов в карьере

Ворскла официально объявила об уходе Степанюка

vorskla.com.ua

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"Ворскла" официально объявила, что 32-летний нападающий Руслан Степанюк по окончанию сезона покинет клуб.

Контракт игрока с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2024 года.

"Я провел в Полтаве счастливых четыре с половиной года. Мы многое успели вместе с вами, ребята, с болельщиками, которые в любую погоду приходили на стадион, чтобы поддержать нас.

Но судьба футболиста такова, что иногда хочется перемен и новых вызовов в карьере. Частицу своего футбольного сердца оставляю в Полтаве.

Буду и дальше болеть за ворсклян. Низкий поклон всем. Слава Украине!", – сказал Степанюк.

СМИ недавно писали о том, что у форварда есть предложение от "Металлиста 1925". В феврале была информация, что Степанюк может стать игроком "Вереса".

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Руслан Степанюк защищал цвета "зелено-белых" с января 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 4 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ворсклы" в сезоне-2023/24.

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Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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