Ворскла официально объявила об уходе Степанюка

" Ворскла " официально объявила, что 32-летний нападающий Руслан Степанюк по окончанию сезона покинет клуб.

Контракт игрока с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2024 года.

"Я провел в Полтаве счастливых четыре с половиной года. Мы многое успели вместе с вами, ребята, с болельщиками, которые в любую погоду приходили на стадион, чтобы поддержать нас.

Но судьба футболиста такова, что иногда хочется перемен и новых вызовов в карьере. Частицу своего футбольного сердца оставляю в Полтаве.

Буду и дальше болеть за ворсклян. Низкий поклон всем. Слава Украине!", – сказал Степанюк.