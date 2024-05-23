Кривбасс определился с планами на летнее межсезонье

Криворожский " Кривбасс " подготовку к новому сезону планирует провести в Словении, куда команда отправится в конце июня.

По данным Sport.ua, в отпуск команда уйдет после церемонии награждения бронзовыми медалями, которая состоится сразу после окончания матча 30-го тура чемпионата УПЛ с "Минаем" 25 мая. А выйдет команда из отпуска и приступит к работе 20 июня.

Что касается выступления "Кривбасса" в Лиге Европы, то пока в клубе еще не определились, где команда будет проводить домашние поединки. Но с высокой долей вероятности это будет один из германских городов.