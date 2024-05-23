  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс определился с планами на летнее межсезонье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс определился с планами на летнее межсезонье

Премьер-лига

Сборы команда проведет в Словении

Кривбасс определился с планами на летнее межсезонье

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" подготовку к новому сезону планирует провести в Словении, куда команда отправится в конце июня.

По данным Sport.ua, в отпуск команда уйдет после церемонии награждения бронзовыми медалями, которая состоится сразу после окончания матча 30-го тура чемпионата УПЛ с "Минаем" 25 мая. А выйдет команда из отпуска и приступит к работе 20 июня.

Что касается выступления "Кривбасса" в Лиге Европы, то пока в клубе еще не определились, где команда будет проводить домашние поединки. Но с высокой долей вероятности это будет один из германских городов.

По теме
yellow-arrow
Ворскла официально объявила об уходе Степанюка
yellow-arrow
Александрия предпринимает попытки заманить на пост спортдиректора Юрия Габовду
yellow-arrow
Заря предложила улучшенные новые контракты двум опытным футболистам
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:18
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:18
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости