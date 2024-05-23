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Кривбасс определился с планами на летнее межсезонье
Сборы команда проведет в Словении
Фото: ФК Кривбас
Криворожский "
По данным Sport.ua, в отпуск команда уйдет после церемонии награждения бронзовыми медалями, которая состоится сразу после окончания матча 30-го тура чемпионата УПЛ с "Минаем" 25 мая. А выйдет команда из отпуска и приступит к работе 20 июня.
Что касается выступления "Кривбасса" в Лиге Европы, то пока в клубе еще не определились, где команда будет проводить домашние поединки. Но с высокой долей вероятности это будет один из германских городов.
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