  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ЛНЗ

Новина українською

В пятницу, 24 мая состоится матч 30-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Ворсклой". Обе команды являются середняками и соседями по таблице. Черкасский клуб занимает 7-ю строчку, набрав 38 очков. Полтавчане идут следом, имея в своем активе 33 пункта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур
24 мая 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"
Арбитр - Анастасия Романюк
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Донецкий Шахтер отмечает 88-летие
yellow-arrow
Заря – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Гагарин: Кривбассу очень приятно, что Срна и Шахтер сделали правильные выводы
Ворскла (Полтава) ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости