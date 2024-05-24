Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ЛНЗ
В пятницу, 24 мая состоится матч 30-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Ворсклой". Обе команды являются середняками и соседями по таблице. Черкасский клуб занимает 7-ю строчку, набрав 38 очков. Полтавчане идут следом, имея в своем активе 33 пункта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
24 мая 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"
Арбитр - Анастасия Романюк
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес
- Бохум Ордеца разгромно проиграл Фортуне в первом матче плей-офф за право остаться в Бундеслиге
- Стрелявший в Фицо писатель объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины
- Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО