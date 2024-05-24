ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу, 24 мая состоится матч 30-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Ворсклой". Обе команды являются середняками и соседями по таблице. Черкасский клуб занимает 7-ю строчку, набрав 38 очков. Полтавчане идут следом, имея в своем активе 33 пункта.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

24 мая 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"

Арбитр - Анастасия Романюк

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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