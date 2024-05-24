Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ

Полузащитник "ЛНЗ" Денис Олейник, вероятнее всего, покинет черкасскую команду. Об этом пишет Спортивка.

Контракт 36-летнего футболиста с клубом подходит к завершению уже 30-го июня, а новое соглашение стороны не планируют заключать.

Напомним, Олейник перешел в "ЛНЗ" летом 2023 года. В этом сезоне Денис отыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и оформил 1 ассист. Ранее он выступал за "Нефтяник", киевское "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", "Дармштадт", финский "СИК" и "Ворсклу".

На его счету также 12 матчей за сборную Украины.