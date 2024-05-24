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Гагарин: Кривбассу очень приятно, что Срна и Шахтер сделали правильные выводы
Представитель криворожского клуба - об отмене переносов матчей УПЛ
Фото: ФК Кривбас
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал заявление спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны относительно переноса матчей УПЛ.
- Артем, Дарио Срна сказал, что "Шахтер" выступает инициатором-противником переносов матчей УПЛ. Какова позиция "Кривбасса" по этому поводу?
- Относительно переносов наша позиция с самого начала была и остается неизменной, ведь именно мы и были инициатором отмены пункта 15 шестой статьи действующего регламента.
Относительно заявления Дарио, то мы были удивлены, учитывая позицию "Шахтера" на всех заседаниях клубов УПЛ, где они как раз поддерживали переносы матчей и именно они в прошлом году добавили в регламент пункт о переносе игр без согласия другой стороны. Большинство клубов в этом году поддержало предложение ФК "Кривбасс", против были "Шахтер", "Динамо", "Заря" и "Александрия", которая воздержалась.
- Как думаете, почему "Шахтер" изменил свое решение?
- Я не могу отвечать за "Шахтер". Но "Кривбассу" очень приятно, что Срна и ФК "Шахтер" сделали правильные выводы и прислушались к большинству клубов. У всех должны быть равные условия. Это есть принципы фэйр-плей.
Надеемся, что так же ко всем нам присоединятся "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" в вопросе с единым телепулом, и наконец-то мы все объединимся и будем вместе развивать и спасать украинский футбол.
- Насколько я понял, решение по отмене переносов матчей уже принято.
- Да. За него проголосовали два раза. Первый раз клубы поддержали редакцию "Кривбасса", когда мы предложили отмену переносов. А второй раз проголосовали, когда были приняты некоторые изменения, связанные с Олимпийской сборной. Большинство клубов и во второй раз поддержали отмену переносов и даже смену стадионов, - сказал Гагарин.
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