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Донецкий Шахтер отмечает 88-летие
Дончане являются одной из наиболее титулованных команд в Украине
Фото: Шахтар
Сегодня, 24 мая "Шахтер" отмечает свой День рождения - 88 лет со дня основания. Именно в этот день 1936 года тогдашний "Стахановец" провел свой первый официальный матч в первенстве СССР, встретившись на выезде с казанским "Динамо".
Команду собрал и возглавлял тренер Николай Наумов, а дебютный гол в истории "горняков" забил Федор Манов. В 1946-м дончане получили нынешнее название - "Шахтер".
Свои первые трофеи "горняки" получили под руководством тренера Олега Ошенкова - в 1961 и 1962 годах "Шахтер" становился обладателем Кубка СССР. В 1975-м команда выиграла серебряные награды чемпионата, осенью 1976-го дебютировала в еврокубках. В 1980 и 1983 годах под руководством наставника Виктора Носова команда дважды завоевывала Кубок СССР, а в 1984-м выиграла Кубок сезона.
За время независимости дончане 15 раз становились чемпионом Украины, выиграли 14 национальных Кубков и 9 Суперкубков страны, одержали самую большую победу современного украинского футбола - завоевали Кубок УЕФА (2009). На сегодня донецкий клуб имеет 39 трофеев.
"Шахтер" является ведущим клубом Украины, постоянным участником Лиги чемпионов УЕФА, командой, которую знают и уважают во всем футбольном мире.
???? З днем народження, «Шахтар»! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 24, 2024
⚒ Сьогодні нашому клубові виповнюється 88 років! ????#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/zBi7gTHLYS
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