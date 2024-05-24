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Селтик вступил в переговоры по трансферу игрока Шахтера

Премьер-лига

Известна сумма, которую горняки хотят получить за футболиста

Селтик вступил в переговоры по трансферу игрока Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Селтик" серьезно настроен относительно подписания защитника "Шахтера" Иракли Азарова.

Как сообщает Inside Celtic, чемпион Шотландии связался с "горняками" по поводу трансфера игрока. Отмечается, что донецкий клуб хочет получить за грузинского легионера 5 миллионов фунтов.

Также агент Азарова подтвердил, что футболист очень заинтересован в переходе в "Селтик" этим летом.

Азаров стал игроком "Шахтера" летом 2023 года. В текущем сезоне 22-летний грузин провел 32 матча и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

Ранее представитель Азарова утверждал, что к его клиенту есть интерес также со стороны клубов Италии и Франции.

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Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Иракли Азаров
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Источник:
Inside Celtic
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2024 в 11:18
5 лямов - это копейки за азарова
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2024 в 11:18
5 лямов - это копейки за азарова
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1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 11:05
5 млн? Продано!!!
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