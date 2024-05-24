Селтик вступил в переговоры по трансферу игрока Шахтера

"Селтик" серьезно настроен относительно подписания защитника "Шахтера" Иракли Азарова.

Как сообщает Inside Celtic, чемпион Шотландии связался с "горняками" по поводу трансфера игрока. Отмечается, что донецкий клуб хочет получить за грузинского легионера 5 миллионов фунтов.

Также агент Азарова подтвердил, что футболист очень заинтересован в переходе в "Селтик" этим летом.

Азаров стал игроком "Шахтера" летом 2023 года. В текущем сезоне 22-летний грузин провел 32 матча и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

Ранее представитель Азарова утверждал, что к его клиенту есть интерес также со стороны клубов Италии и Франции.