Вице-президент Кривбасса: Мы не боимся расставаться с игроками в пределах разумного

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин высказался о трансферной политике клуба.

- Сейчас вокруг "Кривбасса" ходит много слухов относительно трансферов. Говорят, что Бескоровайный перейдет в "Полесье" за полтора миллиона долларов, а зарубежные клубы интересуются Бизиманой и Дибанго. Можете подтвердить или опровергнуть?

- Вопросами трансферов занимаются наш генеральный директор Владимир Баенко, главный тренер и скаутский отдел. Могу подтвердить слова Баенко, что "Кривбасс" ведет переговоры с пятью-шестью новичками.

Также есть предметный интерес со стороны других клубов к нашим футболистам. Дыма без огня, как говорится, не бывает. "Кривбасс" показал отличный результат в этом сезоне УПЛ, поэтому вполне нормально, что на наших игроков есть спрос.

Мы не боимся расставаться с игроками в пределах разумного. Продажа и покупка футболистов показывает, что клуб здоров и он функционирует. Держать кого-то силой - это путь в никуда.

Когда мы продали Капича, то все кричали, что "Кривбассу хана и будет беда". Но мы подписали Илича, Бизиману и других и заняли третье место в УПЛ. Трансферы - это нормальный рабочий процесс, кто-то приходит, кто-то уходит, - сказал Гагарин.