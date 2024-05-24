Черноморец – Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 30-го тура "Черноморец" на своем домашнем стадионе в Одессе примет "Днепр-1".

"Черноморцу" этот матч по большому счету уже не нужен. "Моряки" уже могут спокойно готовиться к отпуску, однако нет сомнений, что Роман Григорчук выпустит основу.

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"Днепр-1" продолжает свою борьбу за зону еврокубков и в соперничестве с "Рухом" и "Полесьем" выглядит фаворитом. Днепрянам нужно побеждать в Одессе – и заветная путевка в кармане. Впрочем, может устроить команду Максимова и ничья, и даже поражение, но при таких раскладах нужно будет оглядываться, как в параллельных матчах играют конкуренты.

Что ж, турнирная интрига в матче присутствует, так что ждем интересный и голевой матч.

Поединок "Черноморец" — "Днепр-1" состоится в субботу, 25 мая, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).