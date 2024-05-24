Гагарин: Изменения в судействе не могут произойти за короткий период

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился своими мыслями касательно работы новой главы Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль.

- Юрий Вернидуб был недоволен судейством в матче "Динамо" - "Кривбасс". Как вы оцените арбитраж в этой игре и в целом?

- Я не хочу обсуждать работу арбитров в матче с "Динамо", все всё видели и так. Что касается судейства в целом, то изменения не могут произойти за короткий период, потому что система строилась годами. Чтобы изменить ее к лучшему, нужно время.

- Есть ли уже какой-то позитив после прихода Екатерины Монзуль?

- Это же не только от госпожи Екатерины зависит, с ней работает целая команда. И прогресс уже можно увидеть: использование детектора лжи для арбитров, жеребьевка судей, машины VAR на все матчи тура. Это же и раньше можно было сделать, но предшественники этого почему-то не делали.

Однако у комитета работы еще много и, как я уже говорил, им нужно время, - считает Гагарин.