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Гагарин: Изменения в судействе не могут произойти за короткий период
Тем не менее прогресс уже можно увидеть
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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился своими мыслями касательно работы новой главы Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль.
- Юрий Вернидуб был недоволен судейством в матче "Динамо" - "Кривбасс". Как вы оцените арбитраж в этой игре и в целом?
- Я не хочу обсуждать работу арбитров в матче с "Динамо", все всё видели и так. Что касается судейства в целом, то изменения не могут произойти за короткий период, потому что система строилась годами. Чтобы изменить ее к лучшему, нужно время.
- Есть ли уже какой-то позитив после прихода Екатерины Монзуль?
- Это же не только от госпожи Екатерины зависит, с ней работает целая команда. И прогресс уже можно увидеть: использование детектора лжи для арбитров, жеребьевка судей, машины VAR на все матчи тура. Это же и раньше можно было сделать, но предшественники этого почему-то не делали.
Однако у комитета работы еще много и, как я уже говорил, им нужно время, - считает Гагарин.
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