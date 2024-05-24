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Вопрос телепула. Известно, планируют ли менять законодательство, чтобы вернуть права УАФ

Премьер-лига

С таким запросом к УАФ обратились журналисты

Вопрос телепула. Известно, планируют ли менять законодательство, чтобы вернуть права УАФ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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В Доме футбола продолжается пресс-конференция руководства УАФ. Один из вопросов, адресованных генеральному секретарю Игорю Грищенко и главе УАФ Андрею Шевченко касался телеправ. Мол, планирует ли УАФ работать над изменением законодательства, чтобы вернуть права на телетрансляции Ассоциации.

В УАФ ответили, что с такой инициативой должны выступить клубы, пока изменения в этом вопросе не планируются.

Отметим, что при каденции Андрея Павелко был принят закон, по которому владельцами прав на трансляции матчей УПЛ являются клубы. В Украине до сих пор не создан единый телепул, хотя Лига организовала собственную медиаплатформу, где показывает большинство матчей УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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