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Вопрос телепула. Известно, планируют ли менять законодательство, чтобы вернуть права УАФ
С таким запросом к УАФ обратились журналисты
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В Доме футбола продолжается пресс-конференция руководства УАФ. Один из вопросов, адресованных генеральному секретарю Игорю Грищенко и главе УАФ Андрею Шевченко касался телеправ. Мол, планирует ли УАФ работать над изменением законодательства, чтобы вернуть права на телетрансляции Ассоциации.
В УАФ ответили, что с такой инициативой должны выступить клубы, пока изменения в этом вопросе не планируются.
Отметим, что при каденции Андрея Павелко был принят закон, по которому владельцами прав на трансляции матчей УПЛ являются клубы. В Украине до сих пор не создан единый телепул, хотя Лига организовала собственную медиаплатформу, где показывает большинство матчей УПЛ.
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