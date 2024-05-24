"Хочу пожелать каждому из вас и нашему клубу побед". Ахметов обратился к болельщикам Шахтера

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к болельщикам клуба по торжественному случаю – 88-летию донецкой команды.

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"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с днем рождения футбольного клуба "Шахтер"! 88 лет - это большая и славная история. История команды, история побед, история многих поколений людей, которые одерживали эти победы, а их у "Шахтера" уже 44. Это очень достойная цифра. В этом году ко дню рождения клуба мы пополнили нашу коллекцию трофеев - выиграли чемпионат и Кубок Украины. Я также очень рад, что документальный фильм о "Шахтере" получил престижную премию Sports Emmy Awards. Это означает, что историю и борьбу нашего клуба во время войны увидел весь мир. И это еще одна наша победа.

На каждом матче этого года присутствовали военные, защитники Украины. Мы аплодировали им, когда они выходили на поле, - за их мужество, за их подвиг, за их героизм. Мы аплодируем и говорим им огромное спасибо каждый день - за то, что защищают нашу страну и жизнь каждого украинца. Я очень надеюсь, что игра и победы "Шахтера" дарят им радость и поддержку в это сложное время.

Но помогать Украине и украинцам мы будем не только своей игрой. Клуб помогает фронту, поддерживает раненых бойцов и мирных украинцев, пострадавших в результате боевых действий. "Шахтер" провел благотворительные матчи в поддержку Украины в Лондоне и Токио - для нас это возможность не только собрать средства для помощи украинцам, но и еще раз громко сказать миру о необходимости быть солидарными с Украиной в нашей борьбе с агрессором. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины и долгожданный, справедливый мир.

Говоря о клубе, мы должны помнить, что "Шахтер" - это не только первая команда. Это и наши ветераны, которые все 88 лет писали историю клуба. Это и наши сотрудники, которые работали в клубе в прошлом и продолжают работать на благо клуба сейчас. Это Академия, воспитанники которой сегодня являются основой "Шахтера" и сборной Украины, которым аплодируют на лучших стадионах Европы. Это наша женская команда, которая достойно представляет клуб в Высшей лиге чемпионата Украины. В этом году мы создали команду для военных - "Шахтер Стальные". Теперь они являются неотъемлемой частью нашего клуба. Мы вместе преодолеваем все трудности, вместе делим горечь поражений и вместе радуемся победам. Потому что мы - большая семья "Шахтера".

В день рождения "Шахтера" я хочу пожелать каждому из вас и нашему клубу побед. Пусть это будут красивые победы, яркие победы, важные победы, которые будут вдохновлять нас, болельщиков "Шахтера" и всех украинцев, которые будут прославлять наш клуб и Украину во всем мире. Мы играем для вас, и все наши победы и трофеи мы посвящали и будем посвящать вам - нашим болельщикам, нашим военным, защитникам и защитницам Украины, благодаря которым мы можем играть в футбол даже во время войны", - приводит слова Ахметова официальный сайт дончан.