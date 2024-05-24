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ЛНЗ - Ворскла: стартовые составы на матч
Начало - в 15:30
Фото: ФК ЛНЗ
В пятницу, 24 мая состоится матч 30-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Ворсклой". Наставники обеих команд назвали составы на предстоящую игру:
"ЛНЗ": Самойленко, Пасич, Салиху, Муравский, Каплиенко, Бойко, Яшари, Тилль, Наумец, Молло, Эйнел,
Запасные: Кучеренко, Пеньков, Шестаков, Насонов, Тарасенко, Стасюк, Рыбалка, Бар Арад, Олейник, Тищенко, Прядун, Хобленко.
"Ворскла": Домолега, Бацула, Павлюк, Л.Рамирес, Пердута, Челядин, Хрипчук, Мякушко, Глущенко, Крупский, Ковталюк,
Запасные: Ермолов, Исенко, Корниенко, Скляр, Галас, Островский, Кане, Толи, Фелипе.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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