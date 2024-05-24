  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Ворскла: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Ворскла: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Начало - в 15:30

ЛНЗ - Ворскла: стартовые составы на матч

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В пятницу, 24 мая состоится матч 30-го тура УПЛ между "ЛНЗ" и "Ворсклой". Наставники обеих команд назвали составы на предстоящую игру:

"ЛНЗ": Самойленко, Пасич, Салиху, Муравский, Каплиенко, Бойко, Яшари, Тилль, Наумец, Молло, Эйнел,

Запасные: Кучеренко, Пеньков, Шестаков, Насонов, Тарасенко, Стасюк, Рыбалка, Бар Арад, Олейник, Тищенко, Прядун, Хобленко.

"Ворскла": Домолега, Бацула, Павлюк, Л.Рамирес, Пердута, Челядин, Хрипчук, Мякушко, Глущенко, Крупский, Ковталюк,

Запасные: Ермолов, Исенко, Корниенко, Скляр, Галас, Островский, Кане, Толи, Фелипе.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. ЛНЗ - Ворскла 1:0. Сухой лист отправляет зеленых в отпуск
yellow-arrow
Кривбасс - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024
yellow-arrow
Сухой лист в ворота бывшей команды. ВИДЕО нестандартного гола Тилля в матче ЛНЗ - Ворскла
Ворскла (Полтава) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости