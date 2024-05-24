Черноморец - Днепр-1: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

25-го мая завершается УПЛ сезона 2023/24 годов. Один из заключительных поединков этого чемпионата пройдет в Одессе. Там местный "Черноморец" будет принимать СК "Днепр-1", которому надо набирать очки, чтобы попасть в еврокубки.

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.