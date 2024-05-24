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Сухой лист в ворота бывшей команды. ВИДЕО нестандартного гола Тилля в матче ЛНЗ - Ворскла
Закрутил от угла поля
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
В Черкассах продолжается матч последнего, 30-го тура УПЛ. ЛНЗ принимает "Ворсклу". По состоянию на середину первого тайма счет – 1:0 в пользу хозяев поля.
Забил Оливье Тилль. Он сделал это прямым ударом с углового. Салиху добивал, но сделал это, кажется, уже за линией ворот.
Отметим, что ранее Оливье Тилль выступал в УПЛ за "Ворсклу", сыграв 29 поединков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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