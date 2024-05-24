Сухой лист в ворота бывшей команды. ВИДЕО нестандартного гола Тилля в матче ЛНЗ - Ворскла

В Черкассах продолжается матч последнего, 30-го тура УПЛ. ЛНЗ принимает "Ворсклу". По состоянию на середину первого тайма счет – 1:0 в пользу хозяев поля.

Забил Оливье Тилль. Он сделал это прямым ударом с углового. Салиху добивал, но сделал это, кажется, уже за линией ворот.

Отметим, что ранее Оливье Тилль выступал в УПЛ за "Ворсклу", сыграв 29 поединков.