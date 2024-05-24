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Сухой лист в ворота бывшей команды. ВИДЕО нестандартного гола Тилля в матче ЛНЗ - Ворскла

Премьер-лига

Закрутил от угла поля

Сухой лист в ворота бывшей команды. ВИДЕО нестандартного гола Тилля в матче ЛНЗ - Ворскла

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

В Черкассах продолжается матч последнего, 30-го тура УПЛ. ЛНЗ принимает "Ворсклу". По состоянию на середину первого тайма счет – 1:0 в пользу хозяев поля.

Забил Оливье Тилль. Он сделал это прямым ударом с углового. Салиху добивал, но сделал это, кажется, уже за линией ворот.

Отметим, что ранее Оливье Тилль выступал в УПЛ за "Ворсклу", сыграв 29 поединков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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