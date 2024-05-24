УПЛ. ЛНЗ - Ворскла 1:0. Сухой лист отправляет зеленых в отпуск

Два соседа по таблице и два середняка, но очень разные. Турнирное положение и отсутствие ответственности за результат не давили на команды. Поэтому, уже с первых минут подопечные Олега Дулуба и Сергея Долганского начали действовать довольно раскованно и при этом даже демонстрировали определенную динамику.

Оба коллектива, особенно, не задерживались в центре поля. Из-за чего, моменты с определенной периодичностью возникали у обоих ворот. Впрочем, острее действовали именно хозяева, и именно они имели преимущество во владении мячом. И закономерно, открыли счет также черкасцы.

Тилль с углового филигранно исполнил "сухой лист" в ворота своей бывшей команды. Герой прошлого матча для ЛНЗ Салиху по инерции сделал финальное касание к мячу, но когда уже кожаный пересек линию ворот. Именно поэтому забитый мяч записали на люксембургского легионера. Нетривиальное событие для УПЛ, ничего не скажешь - красиво!

Активность эпизодами также проявляли и полтавчане. В частности, желание демонстрировал нападающий "зеленых" Ковталюк, иногда даже чрезмерное. Так как дважды за несколько минут попал в офсайд. Однако, ближе к своему второму взятию ворот была именно черкасская команда, чем полтавская - к первому. Под занавес первого тайма преимущество в счете мог удваивать Пасич, но в последний момент мяч практически с линии в подкате выбил Пердута.

В общем, можно утверждать, что ЛНЗ действовал интереснее и солиднее. Ну а "Ворскла", хоть и не хотела проигрывать и боролась, однако, такое впечатление, что мысленно была уже в отпуске. Сразу после перерыва наставник гостей провел двойную замену в надежде немного взбудоражить своих подопечных в атаке. Но ощутимого эффекта это, к сожалению, не дало. Снова интенсивнее действовали хозяева. Хорошую возможность имел тот же Тилль, но его удар со штрафного из-под перекладины вытащил Домолега, который заменял в этом поединке основного Исенко.

Далее, по аналогии, больше инициативой владели подопечные Дулуба. Полтавчане все же огрызались, однако не хватало точности в завершающей стадии. В конце встречи гости добавили, однако их все атакующие потуги выглядели блекло и стерильно. В итоге, так и закончили - 1:0. Имеем закономерный результат, который вдохновляет на разные выводы.

Черкасская команда заканчивает эту кампанию с трех побед подряд. Дебютный сезон для абсолютного дебютанта УПЛ в лице ЛНЗ, однозначно, удался. Вряд ли многие болельщики могли прогнозировать для черкасской команды итоговое 7-е место. Сам же белорусский коуч команды верит, что это достижение не является пределом для его игроков, и они способны на большие свершения. Олег Дулуб сумел сколотить боевую и интересную команду - ЛНЗ на правильном пути.

"Ворскла же, несмотря на выход в финал Кубка, очень смазала впечатление от самой себя в концовке этого сезона. 8 поражений в последних 10-ти матчах чемпионата говорят сами за себя... Более того, при разных обстоятельствах, а именно при победах конкурентов по таблице, полтавский клуб может даже упасть на 11-ю позицию. "Черноморец", "Заря" и "Александрия" - все трое могут обогнать "Ворсклу". А это уже может быть откровенным провалом, и очень тревожным звоночком для Долганского. Полтавской команде нужен отдых и переосмысление многих аспектов своей игры и последних неудач.

Матч 30-го тура УПЛ сезона 2023/24

Пятница, 24-е мая

Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - "Ворскла" 1:0

Гол: Тилль 16

ЛНЗ: Самойленко - Г. Пасич, Муравский, Салиху, Каплиенко (Стасюк 70) - Тилль (Шестаков 70), Яшари, Бойко - Наумец (Олейник 56), Молло (Прядун 76), Эйнел (Тищенко 70).

Запасные: Кучеренко, Пеньков, Шестаков, Насонов, Тарасенко, Стасюк, Рыбалка, Бар, Олейник, Тищенко, Прядун, Хобленко.

Главный тренер: Олег Дулуб.

"Ворскла": Домолега - Пердута, Рамирес (Островский 80), Хрипчук (Толе 67), Бацула - Павлюк, Челядин (Скляр 46) - Крупский, Глущенко, Мякушко (Кане 46) - Ковталюк (Фелипе 67).

Запасные: Ермолов, Исенко, Корниенко, Скляр, Галас, Островский, Кане, Толи, Фелипе.

Главный тренер: Сергей Долганский.

Предупреждения: Павлюк 45, Глущенко 82.

Арбитр: Романюк Анастасия.