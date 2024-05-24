Грузинский журналист: У нас тоже нет ответа, почему Азарова не вызывали на Евро – могут быть какие-то "закулисные" вещи

Грузинский журналист Сандро Габричидзе прокомментировал непопадание защитника "Шахтера" Иракли Азарова в заявку сборной Грузии на Евро-2024 .

– У нас на самом деле тоже нет ответа на этот вопрос. Лишь определенные "общие" ответы по состоянию на этот момент.

Во-первых, Иракли не был вызван на матчи плей-офф в марте против Люксембурга и Греции. В конце марта главного тренера Вилли Саньоля попросили прокомментировать это. Он сказал, что во время предыдущего сбора ему не понравилось то, как сыграл Азаров – в частности, по работе в защите. Это была причина, озвученная прессе тренером.

Но в этой ситуации действительно могут быть какие-то вещи "за кулисами". Какие-то конфликты, не знаю, другие проблемы. Знаете, как это бывает у сборных. Вот даже пример Бена Вайта в Англии – мы до сих пор не знаем четкой причины, есть лишь определенные слухи о ссоре с ассистентом тренера. Но ничего не подтверждено официально, поэтому это распространенная практика.

Я разделяю мнение, что Азаров прямо сейчас – лучший левый защитник в Грузии. Однако сборная играет с тремя центральными защитниками и двумя вингбеками. Возможно, это и есть причина, почему Саньоль предпочел таких игроков, как Леван Шенгелия (вингер из "Панетоликоса" – прим.) или Георгий Цитаишвили (арендованный у "Динамо" Киев вингер "Динамо" Батуми – прим.). Сейчас они играют преимущественно вингбеки. Оба справились неплохо против Люксембурга и Греции, поэтому я лично ожидал, что их вызовут.

Саньоль сказал, что у него нет места в заявке для третьего игрока левого фланга. И да, к сожалению, Азаров не попал в список.

– Мы просто предполагали, что проблема может касаться агента игрока, у которого довольно специфическое поведение – Мамука Джугели.

– Есть слухи и об этом. Но это только слухи. На этот момент агент ничего не подтвердил, ничего не было подтверждено от главного тренера, нет объяснения от федерации футбола. Только я не удивлен, потому что объявление состава и объяснение решений – это ответственность тренера. Маловероятно, чтоб это комментировала федерация и объясняла. А о единственном ответе тренера я вам только что рассказал.

Это может быть связано с агентом, может быть связано с текущей игровой формой, может быть связано с поведением – но мы точно не знаем. Грузинские медиа и болельщики тоже задают эти вопросы, ведь это очевидно самый громкий случай в заявке сборной. Настоящая причина может быть любой – вина Азарова, вина федерации, что угодно. Трудно сказать.

Однако все равно есть шанс, что Азарова вызовут на Евро. Дело в том, что Джаба Канкава сегодня анонсировал, что он не поедет на турнир, несмотря на то, что попал в заявку. Мол, хочет уволить путь для молодого поколения. Теперь есть одно место в команде – возможно, это будет Азаров.