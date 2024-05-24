  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это стратегическое развитие". Александрия подтвердила, что заявит вторую команду во Вторую Лигу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это стратегическое развитие". Александрия подтвердила, что заявит вторую команду во Вторую Лигу

Премьер-лига
Обновлено

Есть игроки, которые уже переросли U-19, но до первой команды еще не дотягивают

"Это стратегическое развитие". Александрия подтвердила, что заявит вторую команду во Вторую Лигу

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев подтвердил информацию о создании второй команды и заявке ее во Вторую Лигу.

– Да, можем подтвердить это. У нас есть игроки, уже переросшие U-19. Они нам нужны, но их еще нужно наигрывать под первую команду.

– Это альтернативный вариант создания чемпионата U-21? Потому что этот вопрос на каком-то этапе стих – и клубы теперь ищут другие решения?

– Приблизительно так оно и есть. Единственное, что этот вариант со второй командой даже больше нравится, потому что ребята все-таки будут играть во взрослом чемпионате. Не U-21, а вторая лига, где уже выступают игроки с опытом. По-моему, это будет лучше влиять на развитие футболистов.

– Ранее за создание чемпионата U-21 выступал главный тренер Руслан Ротань. Вторая команда во Второй лиге – это тоже преимущественно его инициатива или запланированное стратегическое развитие клуба?

– Это стратегическое развитие. Нет такого, что пошла инициатива от какого-то отдельного человека. Все понимают, что это в принципе нужно делать, потому что пропасть между U-19 и первой командой, в которой игроки еще будут нестабильны. Только единицы стабильны, а большинство просто исчезает.

По теме
yellow-arrow
Поворознюк: К Козловскому можно относиться по-разному, но его работа в Рухе заслуживает уважения - снимаю шляпу
yellow-arrow
Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Оболонь - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024
ФК Александрия Дмитрий Китаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости