"Это стратегическое развитие". Александрия подтвердила, что заявит вторую команду во Вторую Лигу

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев подтвердил информацию о создании второй команды и заявке ее во Вторую Лигу.

– Да, можем подтвердить это. У нас есть игроки, уже переросшие U-19. Они нам нужны, но их еще нужно наигрывать под первую команду.

– Это альтернативный вариант создания чемпионата U-21? Потому что этот вопрос на каком-то этапе стих – и клубы теперь ищут другие решения?

– Приблизительно так оно и есть. Единственное, что этот вариант со второй командой даже больше нравится, потому что ребята все-таки будут играть во взрослом чемпионате. Не U-21, а вторая лига, где уже выступают игроки с опытом. По-моему, это будет лучше влиять на развитие футболистов.

– Ранее за создание чемпионата U-21 выступал главный тренер Руслан Ротань. Вторая команда во Второй лиге – это тоже преимущественно его инициатива или запланированное стратегическое развитие клуба?

– Это стратегическое развитие. Нет такого, что пошла инициатива от какого-то отдельного человека. Все понимают, что это в принципе нужно делать, потому что пропасть между U-19 и первой командой, в которой игроки еще будут нестабильны. Только единицы стабильны, а большинство просто исчезает.