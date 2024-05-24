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Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fco.com.ua
Матч жизни для "пивоваров". В свою очередь "горожанам" уже ничего не нужно в этой кампании. В заключительном туре этого сезона УПЛ киевская "Оболонь" на своем поле будет принимать "Александрию".
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Команда Валерия Иващенко имеет гандикап над своими конкурентами в борьбе за выживание в размере одного зачетного балла.
Однако, если "пивовары" не хотят оглядываться на своих оппонентов, им нужно брать три очка в матче с подопечными Руслана Ротаня. Эта победа необходима киевлянам для того, чтобы стопроцентно уберечь себя от попадания в зону прямого вылета в Первую лигу.
Матч 30-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Оболонь" - "Александрия" состоится в субботу, 25-го мая 2024-го года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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