  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fco.com.ua

Новина українською

Матч жизни для "пивоваров". В свою очередь "горожанам" уже ничего не нужно в этой кампании. В заключительном туре этого сезона УПЛ киевская "Оболонь" на своем поле будет принимать "Александрию".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Команда Валерия Иващенко имеет гандикап над своими конкурентами в борьбе за выживание в размере одного зачетного балла.

Однако, если "пивовары" не хотят оглядываться на своих оппонентов, им нужно брать три очка в матче с подопечными Руслана Ротаня. Эта победа необходима киевлянам для того, чтобы стопроцентно уберечь себя от попадания в зону прямого вылета в Первую лигу.

Матч 30-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Оболонь" - "Александрия" состоится в субботу, 25-го мая 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
"Это стратегическое развитие". Александрия подтвердила, что заявит вторую команду во Вторую Лигу
yellow-arrow
Поворознюк: К Козловскому можно относиться по-разному, но его работа в Рухе заслуживает уважения - снимаю шляпу
yellow-arrow
Оболонь - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024
ФК Александрия Оболонь (Киев) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости