Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" замыкает ТОП-4 с 49 очками, в последнем туре он едет к "Черноморцу". "Рух" идет следом с таким же количеством баллов, он, как вы уже поняли, принимает киевское "Динамо". Ну и в случае удачного расклада залететь в еврокубки может "Полесье" (47 пунктов).

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в субботу, 25 мая.

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Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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