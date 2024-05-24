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Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Важный матч для львовян

Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Днепр-1" замыкает ТОП-4 с 49 очками, в последнем туре он едет к "Черноморцу". "Рух" идет следом с таким же количеством баллов, он, как вы уже поняли, принимает киевское "Динамо". Ну и в случае удачного расклада залететь в еврокубки может "Полесье" (47 пунктов).

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в субботу, 25 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте на сайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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