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Динамо летом готово отпустить двух украинских хавбеков команды

Премьер-лига
Обновлено

Клуб не будет препятствовать возможным переходам Шепелева и Андриевского

Динамо летом готово отпустить двух украинских хавбеков команды

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" летом может расстаться с двумя полузащитниками команды.

Как стало известно Sport Arena, киевляне готовы отпустить Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

Столичный клуб не будет препятствовать возможным переходам хавбеков, несмотря на действующие контракты футболистов.

Напомним, что Шепелев в текущем сезоне забил два гола в 22 играх за киевлян.

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На счету Андриевского в нынешнем сезоне – один гол и три ассиста в 24 встречах.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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