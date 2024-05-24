Динамо летом готово отпустить двух украинских хавбеков команды

" Динамо " летом может расстаться с двумя полузащитниками команды.

Как стало известно Sport Arena, киевляне готовы отпустить Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

Столичный клуб не будет препятствовать возможным переходам хавбеков, несмотря на действующие контракты футболистов.

Напомним, что Шепелев в текущем сезоне забил два гола в 22 играх за киевлян.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На счету Андриевского в нынешнем сезоне – один гол и три ассиста в 24 встречах.