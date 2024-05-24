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Динамо летом готово отпустить двух украинских хавбеков команды
Клуб не будет препятствовать возможным переходам Шепелева и Андриевского
Фото: ФК Динамо Киев
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Как стало известно Sport Arena, киевляне готовы отпустить Владимира Шепелева и Александра Андриевского.
Столичный клуб не будет препятствовать возможным переходам хавбеков, несмотря на действующие контракты футболистов.
Напомним, что Шепелев в текущем сезоне забил два гола в 22 играх за киевлян.
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На счету Андриевского в нынешнем сезоне – один гол и три ассиста в 24 встречах.
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