Эгиналдо за свое поведение в матче с Динамо получил 3 матча дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по удалению футболистов и официальных лиц в недавних матчах УПЛ и ПФЛ.

Форвард " Шахтера " Эгиналдо за агрессивное поведение в матче с "Динамо" дисквалифицирован на 3 матча.

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин за агрессивное поведение во время встречи с "Металлургом" отстранен на 5 игр.

За нецензурные оскорбительные высказывания во время игры с ЮКСА 3 матча дисквалификации получил ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.

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Аналитик "Полесья" Сергей Пинчук пропустит 3 матча за нецензурные оскорбительные высказывания во время встречи с "Кривбассом".