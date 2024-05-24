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Эгиналдо за свое поведение в матче с Динамо получил 3 матча дисквалификации

Премьер-лига
Обновлено

КДК рассмотрел и наказал виновных

Эгиналдо за свое поведение в матче с Динамо получил 3 матча дисквалификации

shakhtar.com

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по удалению футболистов и официальных лиц в недавних матчах УПЛ и ПФЛ.

Форвард "Шахтера" Эгиналдо за агрессивное поведение в матче с "Динамо" дисквалифицирован на 3 матча.

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин за агрессивное поведение во время встречи с "Металлургом" отстранен на 5 игр.

За нецензурные оскорбительные высказывания во время игры с ЮКСА 3 матча дисквалификации получил ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.

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Аналитик "Полесья" Сергей Пинчук пропустит 3 матча за нецензурные оскорбительные высказывания во время встречи с "Кривбассом".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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