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Миколенко: Когда есть время посмотреть, то я кайфую от футбола Динамо, от их атакующей линии

Премьер-лига

В Эвертон защитник перешел именно из Динамо

Миколенко: Когда есть время посмотреть, то я кайфую от футбола Динамо, от их атакующей линии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" и экс-игрок "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что когда есть время, он смотрит матчи киевлян.

"Когда пацаны в начале сезона не добрали очки, то уже в конце очень трудно догонять. Я очень хорошо знаю и понимаю – я был в такой же ситуации в "Динамо".

Я очень рад за Колю Шапаренко, что он восстановился, набрал свою форму. Когда они играют, и у меня есть время посмотреть, то я кайфую от их футбола, от их атакующей линии", – сказал Миколенко.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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