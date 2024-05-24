Миколенко: Когда есть время посмотреть, то я кайфую от футбола Динамо, от их атакующей линии

Защитник "Эвертона" и экс-игрок " Динамо " Виталий Миколенко рассказал, что когда есть время, он смотрит матчи киевлян.

"Когда пацаны в начале сезона не добрали очки, то уже в конце очень трудно догонять. Я очень хорошо знаю и понимаю – я был в такой же ситуации в "Динамо".

Я очень рад за Колю Шапаренко, что он восстановился, набрал свою форму. Когда они играют, и у меня есть время посмотреть, то я кайфую от их футбола, от их атакующей линии", – сказал Миколенко.