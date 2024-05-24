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Миколенко: Когда есть время посмотреть, то я кайфую от футбола Динамо, от их атакующей линии
В Эвертон защитник перешел именно из Динамо
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и экс-игрок "
"Когда пацаны в начале сезона не добрали очки, то уже в конце очень трудно догонять. Я очень хорошо знаю и понимаю – я был в такой же ситуации в "Динамо".
Я очень рад за Колю Шапаренко, что он восстановился, набрал свою форму. Когда они играют, и у меня есть время посмотреть, то я кайфую от их футбола, от их атакующей линии", – сказал Миколенко.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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