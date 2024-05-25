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35-летний защитник ЛНЗ покидает клуб, у него закончился контракт
Максим Ковалев покидает клуб
fc-lnz.com
35-летний защитник
"В первую очередь спасибо руководству за приглашение, тренерскому штабу за доверие и болельщикам за поддержку, - говорит Ковалев. Надеюсь, что своей игрой помог ЛНЗ достойно выступить в дебютном в Премьер-лиге сезоне. Срок моего соглашения с ЛНЗ истекает 30 июня, совместно с клубным менеджментом решили его не продлевать. Но, несмотря на это, расстаемся друзьями.
Где продолжу карьеру? Хочу несколько дней отдохнуть в кругу семьи, а потом, думаю, смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Ковалев.
Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ Максим Ковалев провел за черкасскую команду 11 матчей и забил один мяч.
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