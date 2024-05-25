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35-летний защитник ЛНЗ покидает клуб, у него закончился контракт

Премьер-лига
Обновлено

Максим Ковалев покидает клуб

35-летний защитник ЛНЗ покидает клуб, у него закончился контракт

fc-lnz.com

Новина українською

35-летний защитник ЛНЗ Максим Ковалев покидает клуб. У игрока летом заканчивается контракт, и стороны решили не продлевать соглашение.

"В первую очередь спасибо руководству за приглашение, тренерскому штабу за доверие и болельщикам за поддержку, - говорит Ковалев. Надеюсь, что своей игрой помог ЛНЗ достойно выступить в дебютном в Премьер-лиге сезоне. Срок моего соглашения с ЛНЗ истекает 30 июня, совместно с клубным менеджментом решили его не продлевать. Но, несмотря на это, расстаемся друзьями.

Где продолжу карьеру? Хочу несколько дней отдохнуть в кругу семьи, а потом, думаю, смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Ковалев.

Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ Максим Ковалев провел за черкасскую команду 11 матчей и забил один мяч.

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Максим Ковалев ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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