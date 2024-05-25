Дулуб: О таком финишном спурте можно было только мечтать

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог заключительного матча в сезоне – победы над "Ворсклой" 1:0 в 30-м туре УПЛ.

"На такие поединки, как отчетный, когда уже решены турнирные задачи, очень сложно настроить подопечных играть через не могу. Хотя футболисты ЛНЗ как раз и отличались в этом сезоне максимальной мотивацией. Все же, обошлось, видимо, помог быстро забитый гол, что позволило контролировать ход событий на поле действуя по счету. Не практикой кого-то выделять среди подопечных, но, кажется, мы нашли новое амплуа для полузащитника Геннадия Пасича, который снова с лучшей стороны проявил себя в роли крайнего защитника.

Несколько нервной выдалась концовка поединка, когда гости приложили усилия, чтобы спастись от поражения. Отразить натиск было нелегко, хотя до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Радует, что черкащане отпраздновали три победы подряд. О таком финишном спурте можно было только мечтать", - сказал Дулуб.