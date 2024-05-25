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Дулуб: О таком финишном спурте можно было только мечтать

Премьер-лига

ЛНЗ завершил чемпионат на мажорной ноте

Дулуб: О таком финишном спурте можно было только мечтать

Фото: ЛНЗ

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Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог заключительного матча в сезоне – победы над "Ворсклой" 1:0 в 30-м туре УПЛ.

"На такие поединки, как отчетный, когда уже решены турнирные задачи, очень сложно настроить подопечных играть через не могу. Хотя футболисты ЛНЗ как раз и отличались в этом сезоне максимальной мотивацией. Все же, обошлось, видимо, помог быстро забитый гол, что позволило контролировать ход событий на поле действуя по счету. Не практикой кого-то выделять среди подопечных, но, кажется, мы нашли новое амплуа для полузащитника Геннадия Пасича, который снова с лучшей стороны проявил себя в роли крайнего защитника.

Несколько нервной выдалась концовка поединка, когда гости приложили усилия, чтобы спастись от поражения. Отразить натиск было нелегко, хотя до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Радует, что черкащане отпраздновали три победы подряд. О таком финишном спурте можно было только мечтать", - сказал Дулуб.

Напомним, что ЛНЗ завершил сезон на 7-м месте в таблице, имея в активе 41 очко.

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Ворскла (Полтава) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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